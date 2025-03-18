حبس سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتان "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



نصب واحتيال على راغبى العمل بالخارج بمدينة نصر

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن، من ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر - عقود اتفاق بإسم الشركة - دفاتر إيصال استلام نقدية خاصة بالشركة جهاز حاسب آلي "لاب توب" - 2 هاتف محمول - مشغولات ذهبية) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.