الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

هناء مكرم أرملة وأم لطبيب وصيدلانية، قصة كفاح الأم المثالية بالغربية

هناء مكرم الأم المثالية
هناء مكرم الأم المثالية في الغربية

أعربت السيدة هناء مكرم رمضان عوض، الحاصلة على لقب الأم المثالية لـ محافظة الغربية لعام 2025، عن سعادتها الغامرة بعد اختيارها لهذا التكريم، مؤكدة أن الفوز بهذا اللقب شرف عظيم لها وتتويج لمسيرة طويلة من الكفاح والتضحية.

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وأوضحت هناء الأم المثالية أنها حاصلة على دبلوم صناعي قسم ملابس، وقد واجهت تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها قبل عشر سنوات، إلا أنها لم تستسلم، بل كرست حياتها لرعاية أبنائها وتعليمهم. بفضل جهودها، استطاع ابنها الأكبر الحصول على بكالوريوس الطب، بينما حصلت ابنتها الصغرى على بكالوريوس الصيدلة، مما يعكس نجاحها في بناء أسرة متماسكة رغم الظروف الصعبة.

 

وأكدت الأم المثالية لمحافظة الغربية للعام الحالي، أن التكريم الذي نالته كرم كبير من الله، فهي تعمل حاليًا على ماكينة خياطة، وأرملة منذ 10 سنوات مضت، ولديها اثنين من الأبناء.


وأضافت هناء مكرم الأم المثالية بمحافظة الغربية خلال حديثها لـ فيتو: ربنا أعانني ومنحني القوة، وقدرت أكافح وأقف في ظهرهم حتى حصلوا جميعهم على مؤهلات علمية عليا،  وهما الآن في مراحل عمرية مختلفة فالأولى حاصلة على بكالوريوس صيدلة والثاني بكلية الطب.

وأكدت الأم المثالية 2025: أصعب لحظة في حياتي كانت وفاة زوجي منذ 10 سنوات حسيت بفراغ كبير من بعده، كانت لحظة صعبة عليا، وحسيت بعدها بمسؤولية أكبر في تربية ولادي.

وأردفت: زوجي أصيب بمرض السكر ثم الفشل الكلوي وكنت في ضهره، عمري ما حسيت بتعب أو اشتكيت أو طلبت مساعدة من أحد، عيشنا فترة صعبة بعد مرض زوجي.

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