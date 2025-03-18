موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

أوروجواي والأرجنتين، يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة أوروجواي، يوم 22 مارس، قبل 4 أيام من ملاقاة البرازيل في بيونس أيرس ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2024.

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي

وتنطلق صافرة مباراة أوروجواي ضد الأرجنتين يوم السبت، الساعة 1:30 صباحا بتوقيت القاهرة بملعب سنتيناريو ضمن الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

القناة الناقلة لمباراة أوروجواي أمام الأرجنتين

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسوف يتم نقل مباراة أوروجواي أمام الأرجنتين على قناة SSC Sport HD1.

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة فيما يتواجد أوروجواي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وأعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، عن قائمة بطل العالم لمواجهتي أوروجواي والبرازيل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

غياب ميسي وديبالا عن قائمة الأرجنتين



وشهدت قائمة الأرجنتين غياب الأسطورة ليونيل ميسي، بسبب الانزعاجات التي شعر بها في مباراة فريقه إنتر ميامي، أمام أتالانتا يونايتد.

كما يغيب باولو ديبالا، مهاجم روما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كالياري، في الدوري الإيطالي.



قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل



وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز، رولي، بينيتيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، مادينا، تاليافيكو.

خط الوسط: باريديس، إنزو فرنانديز، دي بول، بالاسيوس، ماك أليستر، بيروني، سيميوني.



خط الهجوم: دومينجيز، ألمادا، جونزاليس، كوريا، باز، ألفاريز، لاوتارو، كاسترو.

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