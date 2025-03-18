تعليق مؤثر لـ ميسي على غيابه عن مباراتي أوروجواي والبرازيل

أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن أسفه بسبب غيابه عن منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي.

تعليق ميسي على إصابته وغيابه عن منتخب الأرجنتين

وكتب ميسي على حسابه بشبكة "إنستجرام": "يؤسفني الغياب عن مباراتين مهمتين ضد أوروجواي والبرازيل مع المنتخب الوطني".

وأضاف ميسي: "كنت أرغب بشدة في اللعب، لكن إصابة بسيطة تعني أنني بحاجة للراحة قليلا، لذا لن أتمكن من الحضور. سأشجع من هنا كأي مشجع آخر. تحيا الأرجنتين!".

وتعرض ميسي لإصابة بسيطة خلال مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد، الأحد الماضي، وذلك قبل ساعات من إعلان قائمة منتخب الأرجنتين لفترة التوقف الدولي في مارس الجاري.

وأجرى ميسي فحصا صباح اليوم، بعد مباراة أتلانتا يونايتد كشف عن معاناته من إصابة عضلية طفيفة في منطقة العضلة المقربة.

موعد مباراتي الأرجنتين أمام أوروجواي والبرازيل

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي، يوم 22 مارس الجاري، قبل 4 أيام من ملاقاة البرازيل في بوينس أيرس.

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