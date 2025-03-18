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رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الدوري

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الزمالك، في الجولة الثانية من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الثانية من سلسلة مواجهات قبل نهائي الدوري الممتاز في العاشرة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

عقوبات صارمة من اتحاد الكرة الطائرة

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لدور نصف نهائي الدوري والتي شهدت بعض أحداث الشغب.

 

وقرر الاتحاد إقامة مباراة الجولة الثانية بين الأهلي والزمالك في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور جماهيري مساء الثلاثاء بجانب استمرار القرار حال حدوث مواجهة ثالثة الأربعاء.

تغريم لاعب الزمالك 250 ألف جنيه

وقرر الاتحاد تغريم محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك 250 ألف جنيه مصري بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي مع إنذاره بالشطب حال تكرار ذلك.

تغريم لاعب الأهلي 100 ألف جنيه

وفرض الاتحاد غرامة مالية ضد مصطفى جابر لاعب الأهلي قدرها 100 ألف جنيه مصري بسبب ما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري مع إنذاره بالشطب.

تغريم جماهير الأهلي والزمالك

وفرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد الأهلي ومثلها للزمالك مع مخاطبة الناديين لتحمل تكاليف التلفيات في الصالة.

وأحال الاتحاد شكوى الناديين إلى اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين بالاتحاد.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في الجولة الأولى من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي من الدوري الممتاز.

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