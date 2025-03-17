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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد عددا من الأسواق في جولة مفاجئة

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من أسواق ومنافذ بيع السلع بالمنطقة الجنوبية لمتابعة توافر السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجوة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

 

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كما تفقد محافظ القاهرة سوق اليوم الواحد بحي طرة والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين،  وعدد من الشركات الخاصة. 
وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

كما تفقد محافظ القاهرة مخبزًا لبيع الخبز المدعم بحي طرة لمتابعة التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة،  ووزن الرغيف وجودته،  وإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة. 
ورافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  وناصر ثابت مدير مديرية التموين،  وعدد من قيادات المحافظة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة توافر السلع الأساسية د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مدير مديرية التموين منافذ بيع السلع

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