الثلاثاء 18 مارس 2025
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ثقافة وفنون

روجينا تنتهي من تصوير مسلسل حسبة عمري (صور)

تصوير مسلسل حسبة
تصوير مسلسل حسبة عمري، فيتو

انتهت النجمة روجينا من تصوير مسلسلها الجديد حسبة عمري والذي يعرض ضمن منافسات شهر رمضان الحالي وضمن الأعمال 15 حلقة المعروضة في النصف الثاني من الشهر الكريم.

مسلسل حسبة عمري 

وحضر كافة أبطال المسلسل في اليوم النهائي للتصوير واحتفلوا بطريقتهم الخاصة في أجواء يسودها البهجة.

قصة مسلسل حسبة عمري
 

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، نور ايهاب إسلام إبراهيم إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

 

وقد عرض في رمضان الماضي النجمة روجينا مسلسل  “سر إلهي”، الذي في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا.

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