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ثقافة وفنون

مسلسل حسبة عمري الحلقة 3، محمد رضوان يحرض عمرو عبد الجليل على روجينا

حسبة عمري
حسبة عمري

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حسبة عمري الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، عددا من الأحداث الهامة، حيث ما زالت هند “روجينا” تبحث عن مكان للإقامة به بعد أن تركت منزل زوجها المهندس فاروق “عمرو عبد الجليل”، نظرًا لخلافات أسرية نشبت بينهما.

 

واضطرت هند للنوم في النادي، إلا أن الأمن طاردها ونجحت في الفرار منهم دون أن يكشفوا شخصيتها، لتستنجد بإحدى العاملات في النادي، والتي أرسلت لها ابنها في ساعة متأخرة من الليل لإخراجها من النادي دون أن يشعر أمن النادي بوجودها وهذا ما حدث بالفعل.

 

وتنتقل الأحداث إلى منزل فاروق الذي زاره صديقه “محمد رضوان”، وحكى له قصة خلافه مع زوجته، ليحرضه صديقه على التمسك بطردها من المنزل وعدم التنازل عن حقه، لتتعقد الأمور بينهما. 

 

قصة مسلسل حسبة عمري

 ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وماديًا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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أبطال مسلسل حسبة عمري حسبة عمري روجينا

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