حزب مصر أكتوبر: استهداف المدنيين في غزة جريمة حرب تستوجب موقفًا دوليًّا حاسمًا

أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين، مؤكدة أن استمرار العدوان يكشف عن نوايا الاحتلال الإسرائيلي في تقويض أي جهود للسلام وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة

وأكدت مديح، أن إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لا ترغب في تحقيق السلام، بل تتعمد إفساد كافة الاتفاقات والمبادرات التي تستهدف إقرار الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإفشال مساعي إعمار غزة وإجهاض الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن الاعتداءات المتكررة على المدنيين، واستهداف النساء والأطفال وخيم الإيواء، تعد جرائم حرب تستوجب موقفا حاسما من المجتمع الدولي، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي تجاه تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في عدوانه الوحشي.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وشددت مديح على ضرورة تكاتف كافة الدول والمنظمات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل الجاد على إعادة إعمار القطاع وفق خطة متكاملة تحفظ للفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والسياسية، معربة عن ثقتها في الدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

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