ضبط مصنع "سناكس" غير مرخص بالغربية

تمكنت حملة رقابية مكبرة بمديرية التموين بـ محافظة الغربية من ضبط مصنع لإنتاج السناكس يعمل دون ترخيص بداخل مدينة السنطة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط وتحفظ على 1,200 كيس سناكس مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 14,000 عبوة عصير كانت تستخدم كهدايا داخل أكياس السناكس، وجميعها بدون بيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مما يشكل خطرًا على صحة الأطفال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين من قبل مديرية التموين بـ محافظة الغربية، وجارٍ استكمال التحقيقات للتأكد من سلامة المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتؤكد مديرية التموين بـ محافظة الغربية استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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