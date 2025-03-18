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رياضة

إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي

ميسي
ميسي

أصدر نادي إنتر ميامي الأمريكي بيانا رسميا حول إصابة ليونيل ميسي، عقب استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين في مباراتيه القادمتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشعر ميسي "37 عاما" ببعض الانزعاج خلال فوز فريقه 2 / 1 على أتلانتا ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، أول أمس الأحد. 

 

وكان ميسي، الذي سجل هدف التعادل لإنتر ميامي في تلك المباراة، حصل على راحة في 3 مباريات، قبل أن يدخل بديلا ليسجل في فوز فريقه على كافاليير الجامايكي ببطولة كأس أبطال كونكاكاف الأسبوع الماضي.

بيان إنتر ميامي عن إصابة ميسي 

وذكر بيان لإنتر ميامي "خضع ميسي لفحص بالرنين المغناطيسي صباح اليوم لتقييم مدى الألم في منطقة العضلة المقربة، والذي عانى منه خلال مباراة الليلة الماضية ضد أتلانتا يونايتد".

أضاف بيان النادي الأمريكي، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أكدت نتائج الفحص وجود إصابة طفيفة في العضلة المقربة. سيحدد مدى استجابته للعلاج جاهزيته للمشاركة في المنافسات من جديد".

ويتصدر ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين، كما أنه الأكثر مشاركة في المباريات مع الفريق، حيث سجل 112 هدفا في 191 لقاء.

ويبدو الطريق ممهدا أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب للصعود رسميا للنسخة المقبلة لكأس العالم، التي تجرى في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، الذي يتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، لملاقاة مضيفه منتخب أوروجواي، صاحب المركز الثاني، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيف نظيره البرازيلي، صاحب المركز الخامس، يوم الثلاثاء المقبل.

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