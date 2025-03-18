تفاصيل التحقيقات في تعرض مسن للاحتجاز والضرب على يد زوجته الثانية وأقاربها بالسلام.. المجني عليه: المتهمة أوقعتني في الفخ واستدرجتني لمنزل أخوها.. والمتهمة: قررت الانتقام والحصول على حقوقي

تواصل نيابة السلام التحقيق في تعرض مسن للاحتجاز على يد زوجته الثانية وأقاربها، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتحويل أموال لها بسبب خلافات بينهما.



المجني عليه: المتهمة كانت تغار من زوجتي الاولي



وقال المجني عليه: إن المتهمة وهي زوجته الثانية كانت تغار من زوجته الأولى، أم أولاده، ودائما ما تفتعل معه المشاكل بسببها، وتطلب منه هجر بيته الأول.



وأضاف المجني عليه أن المتهمة تركته لفترة بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لكثرة طلبها الأموال، وهو لا يكفي طلباتها ورغباتها، وأراد تطليقها ولكنها طلبت منه مستحقاتها وأموال وهو ما منع الامر.



وأشار المجني عليه إلى أنه تلقى يوم الحادث اتصالا من زوجته الثانية تطلب منه المجيء إليها في شقة شقيقها لتناول الأفطار، موهمة إياه بأنها قد نسيت المشاكل وتراضت ولم يكن يعرف أنه فخ سيقع فيه وبالفعل ذهب وما أن دخل حتى فوجئ بالمتهمة وشقيقها وآخر يضربوه ويقيدونه ثم احتجزوه كرها عنه طالبين منه أموال.



المتهمة: زوجة زوجي الأولى تكرهني



وقالت المتهمة، إنها تزوجت زوجها وهو متزوج بغيرها، فهي تعتبر الزوجة الثانية له، مشيرة إلى أن زوجته الأولىي تكرهها وتحرضه على عدم الإنفاق على بيته الثاني.

وأضافت المتهمة إنها منذ فترة تشاجرت مع زوجها بعد رفضه توفير شقة خاصة لها وإعطائها مصروفا يوميا، وتركته وذهبت للعيش مع أخيها.



وأشارت المتهمة إلى أنها طلبت الطلاق من زوجها ولكنه كان يرفض، طالبا منها التنازل عن حقوقها، الأمر الذي كانت ترفضه وخططت للانتقام منه وأخذ أمواله ومن أجل ذلك استدرجته بدعوى أنها نسيت الخلافات وقبلت الصلح ودعته للإفطار لديها في شقة شقيقها.



وأوضحت المتهمة أنها كانت قد أعدت العدة هي وشقيقها واستعانا ببعض أقاربهم، وما إن دخل المجني عليه إلى الشقة حتى انهالوا عليه ضربا ثم قيدوه محاولين الاستيلاء على ممتلكاته.



تفاصيل الواقعة



وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول، قد تلقت بلاغا من طالب يفيد بقيام زوجة والده الثانية باستدراج والده واحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكي وزوجته الثانية، قامت على إثرها باستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أسرتها.

وكشفت التحريات أنه فور وصول المجني عليه قامت زوجته وأشقائها بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم، ثم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته ثم ابتزوه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المبلغ لسماع أقواله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.