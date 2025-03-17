الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

استدعاء المبلغ بواقعة اختطاف والده على يد زوجة ابيه في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة السلام باستدعاء المبلغ عن واقعة قيام ربة منزل وأحد أقاربها باحتجاز زوجها وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتحويل أموال لها بسبب خلافات بينهما لسماع أقواله. 

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول، قد تلقت بلاغا من طالب يفيد بقيام زوجة والده الثانية باستدراج والده واحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكي وزوجته الثانية، قامت على إثرها باستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أسرتها.

وكشفت التحريات أنه فور وصول المجني عليه قامت زوجته وأشقائها بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم، ثم تعدوا عليه بالضرب واحدثوا إصابته ثم ابتزوه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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نيابة السلام السلام النيابة العامة

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