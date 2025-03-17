الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

ربة منزل متهمة باحتجاز زوجها في السلام: رفض الإنفاق علي أو تطليقي فانتقمت منه

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلت ربة منزل متهمة باستدراج زوجها واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتحويل أموال لها بسبب خلافات بينهما باعترافات تفصيلية امام نيابة السلام


وقالت المتهمة إنها تزوجت زوجها وهو متزوج بغيرها، فهي تعتبر الزوجة الثانية له، مشيرة إلي أن زوجته الأولي تكرهها وتحرضه علي عدم الإنفاق علي بيته الثاني


وأضافت المتهمة إنها منذ فترة تشاجرت مع زوجها بعد رفضه توفير شقة خاصة لها واعطائها مصروفا يوميا، وتركته وذهبت للعيش مع أخيها.


وأشارت المتهمة إلى أنها طلبت الطلاق من زوجها ولكنه كان يرفض طالبا منها التنازل عن حقوقها الأمر الذي كانت ترفضه وخططت للانتقام منه وأخذ أمواله ومن أجل ذلك استدرجته بدعوي أنها نسيت الخلافات وقبلت الصلح ودعته للإفطار لديها في شقة شقيقها


وأوضحت المتهمة أنها كانت قد أعدت العدة هي وشقيقها واستعانا ببعض أقاربهم، وما إن دخل المجني عليه إلي الشقة حتي انهالوا عليه ضربا ثم قيدوه محاولين الاستيلاء علي ممتلكاته


وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول، قد تلقت بلاغا من طالب يفيد بقيام زوجة والده الثانية باستدراج والده واحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكي وزوجته الثانية، قامت على إثرها باستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أسرتها.


وكشفت التحريات انه فور وصول المجني عليه قامت زوجته وأشقائها بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم، ثم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته ثم ابتزوه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول السلام

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