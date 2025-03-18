مسئول إسرائيلي: ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف العدوان على غزة

استئناف الحرب على غزة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف العدوان على غزة بعد رفض حماس إطلاق سراح الرهائن، بحسب مزاعمه.

ووفق الصحيفة، أشار المسئول الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا قبل بدء العملية في قطاع غزة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن إسرائيل أعطت إشعارا مسبقا بالهجمات.

وحذرت ليفيت "حماس" وغيرها "من أعداء إسرائيل والولايات المتحدة" في المنطقة من أنهم "سيدفعون ثمنا باهظا"، قائلة: "سيفتح باب الجحيم"، مكررة تهديدا متكررا للرئيس ترامب.

وضغط ترامب من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وهدد مرارا وتكرارا بأن "حماس" ستواجه العودة إلى الحرب إذا لم تمتثل. ومن بين الرهائن مواطن أمريكي واحد على قيد الحياة، وهو عيدان ألكسندر، مزدوج الجنسية، والذي كان يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما اختطفته "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.

ووفق الصحيفة "من بين الرهائن الـ 59 المتبقين في غزة، تعتقد إسرائيل أن ما يصل إلى 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة".

وألقت "حماس" باللوم على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر بإلغاء وقف إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.