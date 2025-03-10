لغز الدعم الإضافي، لماذا لم تصرف وزارة التموين الزيادات المقررة؟.. طلب إحاطة بشأن عدم الصرف.. و8 فئات مستحقة للدعم

أُثيرت تساؤلات عديدة حول عدم صرف وزارة التموين والتجارة الداخلية للدعم الإضافي المقرر على بطاقات التموين، والذي أُعلنت عنه الحكومة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

زيادة الدعم الإضافي للأسر على بطاقات التموين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بصرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن حزمة اجتماعية جديدة، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان 2025.

ومع بداية شهر مارس الجاري، فوجئ المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بعدم تفعيل هذا القرار أثناء صرف حصصهم التموينية، مما أثار استياءً واسعًا بينهم، كما أكد بدالي التموين عدم صدور أية تعليمات من وزارة التموين بصرف زيادات على البطاقات التموينية.

طلب إحاطة بشأن عدم صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين حول أسباب عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية على بطاقات التموين.

وأضافت أن هذا التأخير يعكس عدم مسؤولية الحكومة، خاصةً بعد الإعلان الرسمي عن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأوضحت النائبة، أن رئيس مجلس الوزراء كان أعلن في وقت سابق عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، بحيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيهًا، بينما يحصل الفردان على 250 جنيهًا، إلا أن المواطنين فوجئوا عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري بعدم تفعيل هذا القرار، مما أثار حالة من التساؤل والاستياء بينهم.

وأشارت إلى تلقيها شكاوى عديدة من المواطنين، خاصة من الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، تفيد بعدم حصولهم على هذه الزيادات المعلنة، حيث أكد بدالي التموين أنهم لم يتلقوا أي تعليمات بصرف مبالغ إضافية ضمن المقررات التموينية لهذا الشهر، وقد أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالبت النائبة ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضمان صرف المساعدات الإضافية قبل عيد الفطر، مشيرةً إلى أهمية التوضيح الفوري لأسباب عدم تخصيص التمويل اللازم لتنفيذ القرار قبل الإعلان عنه رسميًا.

كما تساءلت عن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة في ظل تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية لاستبعاد غير المستحقين.

الفئات المستحقة للدعم الإضافي على بطاقات التموين

وقررت الحكومة صرف دعم إضافي إلى 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين ومن المقرر من شهر رمضان 2025.

وجاءت الفئات المستحقة للدعم الإضافي كالآتي:

الأسر الفقيرة التي تحصل على دعم نقدي شهري من برنامج تكافل وكرامة.

المستفيدون من معاش "تكافل وكرامة"

أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي

كبار السن والأشخاص غير القادرين على العمل ممن يحصلون على معاشات اجتماعية.

أصحاب الرواتب المنخفضة (الموظفون الحكوميون والقطاع الخاص).

من تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل الحكومة.

العمالة غير المنتظمة.

الأرامل والمطلقات وأصحاب الظروف الخاصة.

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال مارس

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة، لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن مقيدين على تلك البطاقات.

توفر وزارة التموين شهريًا ما يقرب من 30 صنفًا متنوعًا من السلع الأساسية، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، بإجمالي يصل إلى نحو 37 مليار جنيه سنويًا، ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع المدعمة.

استقرار أسعار السلع التموينية خلال مارس 2025

وأوضحت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2025 مستقرة، دون أي زيادات، وذلك في إطار حرص الوزارة على التخفيف عن المواطنين.

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