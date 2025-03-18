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باحتياطي مليون برميل خام،"جابكو" تستعد لبدء إنتاج البترول من بئر “EM” بخليج السويس

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو
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تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة الإنتاج وذلك ضمن خطة واستراتيجية قطاع البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وذلك من خلال عدة عوامل من أهمها؛ تطوير الحقول بشركات الإنتاج.

وتخطط شركة بترول خليج السويس “جابكو” لبدء الإنتاج من بئر البترول “EM” في منطقة خليج السويس خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك ضمن خطتها لزيادة الإنتاج وتعزيز استدامة العمليات في حقولها.

ويقدر احتياطي البئر بحوالي مليون برميل بترول قابل للاستخراج.


وتستهدف خطة الإنتاج: تستهدف ربط البئر بالإنتاج خلال 3 أشهر بعد انتهاء أعمال الحفر.

رفع معدلات الإنتاج

ويبلغ إنتاج “جابكو” الحالي بين 60 و62 ألف برميل يوميًا، وتسعى إلى رفعه إلى 65 ألف برميل قبل نهاية 2025، ثم إلى 70 ألف برميل خلال العام المالي 2025/2026.
وتدير شركة  جابكو حوالي 200 بئر إنتاجية بمناطق امتيازها، ويتم توجيه إنتاجها بالكامل إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لتغذية المصافي المحلية.

إنتاج الغاز ودوره في تعزيز الإنتاج

كما تنتج “جابكو” حوالي 30 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، يتم استخدامه في حقن الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج وتنشيط الحقول المتراجعة إنتاجيًا.

واعتمدت “جابكو” موازنة استثمارية بقيمة 585 مليون دولار لعام 2025-2026 لتمويل عمليات الحفر والتنمية.كما  تستهدف الشركة حفر 8-9 آبار جديدة حتى منتصف 2026، منها 6 آبار خلال العام المالي المقبل.


وأنهت “جابكو” أعمال صيانة وتطوير بئري بترول، مما أضاف 2000 برميل يوميًا للإنتاج خلال الربع الأول من 2025.


وتعمل الشركة على تحديث بنيتها التحتية من خطوط الإنتاج والتوربينات ووحدات ضغط الغاز، لضمان استمرارية الإنتاج.

تعويض التراجع السنوي في الإنتاج

وتتراوح نسبة التراجع السنوي في إنتاجية آبار خليج السويس بين 10-12%، مما يتطلب تعزيز الاستكشاف والتنمية المستمرة.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية مصر لتعظيم إنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال عامي 2025-2026، بما يدعم تحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.

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