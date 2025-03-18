الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

اليوم، الاحتفال بيوم الطبيب المصري الـ47

يوم الطبيب
يوم الطبيب

يحتفل أطباء مصر اليوم الثلاثاء بذكرى يوم الطبيب المصري الـ 47 والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

يوم الطبيب المصري 2025

وتأتي هذه المناسبة في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بمنطقة أبو زعبل في 18 مارس 1827 وتم الاحتفال في عام 1979 بأول عيد للطبيب المصري.

يوم الطبيب المصري 2025

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ومجلس النقابة العامة، بتحية تقدير واعتزاز لجموع أطباء مصر، بمناسبة يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18 مارس من كل عام، مشيرا إلى أن النقابة ستقيم الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في 10 مايو المقبل، بعد عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، إن يوم الطبيب المصري ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تقدير مستحق لكل طبيب وهب عمره وعلمه لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، هو يوم نُكرّم فيه الإنسانية في أنبل صورها، ونعبر عن امتناننا لتلك الأيادي البيضاء التي تعمل في صمت، وتتحمل الصعاب بكل تفانٍ وإخلاص، وفي هذا اليوم، نقف احترامًا لكل طبيب يُنقذ حياة، ويمنح أملًا، ويواصل رسالته رغم كل التحديات، لأن الطب ليس مجرد مهنة، بل عهد إنساني لا ينقطع.

اكدت النقابة العامة للأطباء، على أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة حاليًا وعلى رأس أولويات مجلس النقابة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس د. أشرف حاتم، الذي أبدى مرونة وتعاونًا كبيرين لإنجاز هذا المشروع.

وتتطلع النقابة العامة للأطباء، إلى سرعة إدراج مشروع القانون في الجلسات العامة بمجلس النواب لإقراره قبل نهاية شهر رمضان المعظم، ونأمل أن يتم إقرار مشروع القانون في نسخته الأخيرة، الذي انتهت منه لجنة الصحة، استجابة لمطالب الأطباء

 

وطالبت نقابة أطباء مصر النواب إعادة النظر في الغرامة في الخطأ الطبي غير الجسيم، وبعض الصياغات بعدد من المواد التي تم التوافق عليها مع مجلس النواب، بما يلبي تطلعات الأطقم الطبية ويحافظ على سلامة المريض ويوفر بيئة آمنه ومطمئنة لجميع مقدمي الخدمات الطبية

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نقابة الأطباء تكثف جهودها لإقرار قانون المسئولية الطبية قبل نهاية رمضان

وتؤكد النقابة العامة للأطباء على التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق أعضائها، والعمل على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تحفظ للأطباء استقرارهم المهني، وللمرضى حقهم في رعاية طبية سليمة.

 

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