الإثنين 24 فبراير 2025
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أخبار مصر

الراتب 390 دينار ا في الشهر ، فرص عمل في الزراعة والفنادق بالأردن

وزير العمل محمد جبران،فيتو
وزير العمل محمد جبران،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 30 فرصة عمل لكوادر مصرية، للعمل في شركة متخصصة في مجال الزراعة والفنادق بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ودعا الوزير جبران، الشباب، الذي تنطبق عليه الشروط، تقديم السيرة الذاتية، لمدة 6 أيام، من يوم غدِ الثلاثاء الموافق 25-2-2025، وحتى يوم الأحد الموافق 2-3-2025،على البريد الإليكتروني: employment@labour.gov.eg

وأكد الوزير، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة المُستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، موضحا أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي.

وبحسب بيان اليوم فإن التخصصات المطلوبة كالتالي: 2 متخصصين في أعمال البلاط، و2 متخصصين في أعمال البناء، و2 متخصصين في أعمال الدهان، و2 متخصصين في أعمال الطوبار "نجار مسلح"، و2 مُتخصصين في أعمال القصارة والتشطيبات،وذلك للعمل  في أعمال تحميل وتنزيل وبناء الخِيم، مع وجود الخبرة الكافية في كل تخصص، وأن يتمتع كل منهم بصحة جيدة، ولياقة بدنية عالية.

 

كما أنه مطلوب (15) عامل فنى حدائق، مؤهل علمى متوسط على الأقل، والخبرة من 3 إلى 4 سنوات، وأن يكون لديهم  المعرفة بالعمليات الزراعية في الحدائق،وسبق لهم العمل في حدائق الفنادق،أو التجمعات السكانية،أو المؤسسات الكبيرة.

و أيضا (1) عامل فني نخيل، مؤهل علمى متوسط على الأقل،و الخبرة من 3 إلى 4 سنوات،وخبرة في العناية بأشجار النخيل،من تكريب، وتلقيح، وخف، وتكييس، ووقاية،والقدرة على تسلق الأشجار العالية.

وكذلك (2) عامل فني زراعي،مؤهل علمى متوسط على الأقل د،خبرة في الأعمال الزراعية، التقليدية من إنتاج، وإكثار للنباتات، والعمليات الزراعية،والخبرة من 2 إلى 4 سنوات،و عدد (2) عامل فني رى، مؤهل علمی متوسط على الأقل،والخبرة من 2 إلى 4 سنوات،ومعرفة تامة بأنظمة الرى الحديثة، وسبق له العمل في حدائق الفنادق،أو المنتجعات،أو المجمعات السكانية الكبيرة.

 


وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن شروط التقديم،ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 25 عامًا، وأن العقد محدد المدة "سنة واحدة "، قابل للتجديد، بموافقة الطرفين،وأن الراتب الأساسي 290 دينار أردني أساسي كل شهر، ومن المميزات:الحصول على منحة علاوة تحسين معيشة قدرها 50 دينار أردني،ومنحة علاوة بدل سكن قدرها 50 دينار أردني مع تغطية تكاليف العودة إلى مصر، كأجازة لمرة واحدة في المُدة المحددة بالعقد،وإجازة سنوية لمدة 30 يوم في سنة التعاقد الواحدة،والاشتراك فى التأمين الصحى والضمان الاجتماعي.

وأوضحت:سوف يتم التواصل بالمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط،فور تحديد موعد لجنة الاختبارات.

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