الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية الانخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

تبدأ درجات الحرارة اليوم فى الانخفاض الطفيف على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 18- 03- 2025 بوادي النطرون

اضطراب الملاحة البحرية وأمطار متفاوتة الشدة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار  شمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

طقس حار، درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء، حار نهارا على أغلب الانحاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 17 - 3 - 2025 في مصر

بدءًا من الأربعاء، عودة انخفاض درجات الحرارة

ذروة الموجة الحارة وشبورة مائية، الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 17-3-2025

درجات الحرارة غدا الإثنين فى مصر

شبورة مائية على هذه الطرق غدا

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

عيد عبد الملك: طلبات الأهلي بمباراة القمة مشروعة وهذا توقعي لموقف الأحمر حال صدور قرارات الأولمبية

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

انفجارات تهز صنعاء وغارة تستهدف معقل الحوثيين في صعدة

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

تفحم باكيات ووقوع إصابات، حجم الخسائر المبدئية لحريق محال الملابس بمنشأة ناصر (صور)

منوعات

المزيد

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء النصر على الظالم في اليوم الثامن عشر من رمضان

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

المزيد
الجريدة الرسمية