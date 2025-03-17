بعد الفوز على بني سويف، صعود طائرة المنيا لـ الدوري الممتاز

صعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا إلى الدوري الممتاز، بعد أن حقق الفريق فوزا قويا ومستحقا مساء اليوم الاثنين على، فريق بني سويف بنتيجة 3/0، في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما بعد مباراتين سابقتين.

صعود طائرة المنيا لـ الدوري الممتاز وفوزه على بني سويف في الجولة الحاسمة

وفاز فريق المنيا في لقاء اليوم بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج: ( 25/22.. 25/15.. 30/28 )، ليختتم الفريق منافساته بالصعود وبجدارة للدوري الممتاز.

مجلس إدارة نادي المنيا

من جانبه قدم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، خالص التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الموسم القوي، مؤكدا تقديم كافة الدعم للفريق في مسيرته المقبلة، لإسعاد جماهير المنيا العريقة.

نادي المنيا الرياضي

وفي السياق قدم إبراهيم عبد الحكم المدير الفني للفريق الشكر للاعبيه، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية، واسعدوا جماهير المنيا الوفية، وعادوا مجددا الدوري الممتاز بعد غياب موسمين.

كما قدم أحمد علي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، الشكر لفريق الطائرة على جديتهم طوال الموسم ووفائهم بوعدهم بالصعود، مشيرًا إلى أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين والمدربين، واستحقوا الصعود بعد موسم شاق.

يذكر أنه يقود فريق المنيا خلال الموسم الحالي كل من: ك. إبراهيم عبد الحكم رئيس الجهاز الفني، وك.خالد اسماعيل المدرب العام، وك. ياسر محمد مدرب، ود. أحمد عبد المعبود اخصائي التأهيل، وك.ماجد فوزي المدير الإداري، وإشراف أحمد على رجب عضو مجلس إدارة النادي، كما حضر المباراة خالد فايز أمين الصندوق.

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