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رياضة

هشام يكن: من لم يلعب في الزمالك لم يعرف كرة القدم الحقيقية

هشام يكن، فيتو
هشام يكن، فيتو

أكد الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، على أهمية اللعب للزمالك من أجل الوصول إلى قمة كرة القدم المصرية، قائلًا: "من لم يلعب كرة القدم في الزمالك، لم يلعب كرة حقيقية، هذه هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها".

وعن التصريحات التي أدلى بها الإعلامي أحمد شوبير حول كواليس سحب شارة كابتن منتخب مصر منه لصالح هشام يكن، أوضح الأخير خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "كابتن شوبير ذكر أنني لعبت دقيقة واحدة في مباراة زيمبابوي، ومن ثم حصلت على الأقدمية التي منحتني شارة القيادة لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، فأنا لم ألعب مجرد دقيقة، بل كنت الأحق بشارة الكابتن رسميًا، والكابتن محمود الجوهري أنصفني دون أن أحتاج حتى للحديث عن الأمر".

وأضاف هشام يكن: "الكابتن الجوهري أعلن أنني كابتن منتخب مصر عن جدارة، وليس كما يُشاع لذلك، الحديث عن أنني حصلت على الشارة دون وجه حق غير دقيق على الإطلاق هناك لاعبون كبار مثل جمال عبد الحميد، الذي كان ينزل للملعب بعدي في الزمالك، ولم يكن كابتن منتخب مصر، رغم قيمته الكبيرة".

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