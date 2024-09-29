هشام يكن يصدم الزملكاوية بشأن صحة ركلة جزاء الأهلي أمام الزمالك

علَق هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، على الفور الذي حققه الأبيض على الأهلي في لقاء تحديد بطل كأس السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، مساء أمس الأول الجمعة.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: “الزمالك ظهر بشكل مميز أمام الأهلي، وسعيد بأداء ثنائي الدفاع حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي، فقد لعب الثنائي دورًا كبيرًا في فوز الأبيض بلقب السوبر الإفريقي”.

وأضاف: “ركلة جزاء الأهلي التي تحصل عليها أكرم توفيق لاعب وسط الأحمر، صحيحة، نتيجة تدخل حمزة المثلوثي على لاعب الأحمر، وكانت هناك ركلة أخرى للزمالك لصالح نبيل عماد دونجا، لم يتم احتسابها”.

الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.