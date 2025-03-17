حملة مكبرة للتفتيش ومراقبة الاغذية بغرب الإسكندرية

كلفت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية، بتنفيذ حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وأسعارها للحفاظ علي سلامة المواطنين،

وذلك بحضور تموين غرب، رخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي.

يأتى ذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري ووفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية

وقد استهدفت الحملة عددا من المنشآت والمحال بشارعي الناصرية والاشوان

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر تموينية، ٣ محاضر رخص محلات، وتم التنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم إلي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص وفقا للقانون ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفي سياق متصل تمن إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتوسعة الطريق وفرض الانضباط

ومن جانبها نوهت رئيس الحي بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات او إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط

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