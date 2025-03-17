مسلسل حكيم باشا الحلقة 17، الصراعات تشتعل في قصر الباشا بعد تخلي مصطفى شعبان عن المال

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل حكيم باشا حول محاولة حكيم تهدئة ياسين تجاه أشقائه ووالده، ولكن ياسين يؤكد أنه لن يترك ميراثه وسوف يأخذ ما يريده وينتقم من والده وأشقائه.

ولا يزال واصل وغراب غارقين في أحلام العودة إلى أيام “العز”، ولا يتوقفان عن التخطيط ضد حكيم، أما غزل فتعترض على تنازل زوجها عن المال، وطلبت منه ألا يترك نصيبه حتى لا يظلم ابنه ولكنه رفض، وذهبت غزل للاتفاق مع لوما ضد صفا، لأنها تمتلك قلب حكيم، بينما هي ولوما لا تمتلكان ما يضمن لهما البقاء مع حكيم.

واتفق أبناء نوح الباشا على الغدر بياسين وقتله، كما اتفقوا على أن تتزوج برنسة من خاطر حتى تضمن ألا يغدر بها، واتفقوا كذلك على أن يتولى بحر مهمة التخلص من ياسين، وانتهت الحلقة بإعطاء بحر مسدسا لعوف حتى يقتل ياسين ويتخلص منه حتى لا يشاركهم في الميراث.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 16

دارت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل حكيم باشا، على تواصل حكيم مع ياسين وطلب منه أن يحضر ومعه أوراق الأملاك، وعلى هامش الحلقة يكتشف حفني وزوجته سرقة أموالهم، ويكشف لهما متعب أنه السبب.

وحينما يصل ياسين إلى قصر حكيم يكشف له حكيم أنه ابن نوح الباشا أمام الجميع، ويشعر ياسين بالصدمة رغم كشف حكيم عن وصية نوح الباشا بكتابة القصر لياسين، إلا أن ياسين قال أنه لن يسامح والده أبدا وكذلك جده الذي كان يعلم الحقيقة ولم يخبره.

ورغم رد الفعل الشديد الذي أظهره ياسين إلا أن نوح أخبر أبناءه الثلاثة، أن ياسين سيأخذ فى تقسيم الميراث نصيب إثنين لأنه حرم من حنانه، ولكن أولاده عبروا عن رفضهم الشديد وتركوه وذهبوا.

ويحرص حكيم على مساندة ياسين في صدمته هذه، ويكشف له ياسين أنه لن يترك الميراث وسوف يأخذ منه ما يتمنى، ويفكر في تنفيذ إتفاقه مع غراب، بينما يحاول حكيم نصحه بألا يفعل ذلك حتى لا يشعل الصراعات في العائلة.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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