الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس حي غرب بالإسكندرية تشهد اليوم الأول لسوق اليوم الواحد في بشاير الخير

الإسكندرية
الإسكندرية

 

شهدت المهندسة زينب السيد، رئيس حي غرب بالإسكندرية اليوم الأول لسوق اليوم الواحد والذي يتم إقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري وذلك بحضور سكرتير عام الحي.

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ويقام السوق وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري

ويشتمل السوق علي  ٣٠ منفذا لبيع السلع الأساسية من أرز وزيت وسكر واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة الي المستهلك باسعار مخفضة وجودة عاليه

وشهد السوق اقبالا كبيرا من المواطنين، وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، واستمعت لشكاوي وطلبات المواطنين ووجهت بالحل الفوري فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية وكذا خدمات شركة مياه الشرب والتوعية بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك

وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والوحدة الادارية ببشاير الخير والكهرباء والعلاقات العامة والاعلام بالحي

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المهندسة زينب السيد حي غرب بالاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية

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