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ثقافة وفنون

شذى حسون: محمد رمضان أشطر ممثل في العالم العربي ولا وجه لمقارنته بالعوضي

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

شذى حسون، قالت الفنانة شذى حسون، إنها تحب الفنان محمد رمضان، وهما صديقان، كما أنه فنان ذكي، ويعتبر من أذكى الفنانين الذين قابلتهم في حياتها.

 

ذكاء محمد رمضان 

وأضافت "حسون"، في حوارها  مع بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "محمد رمضان أشطر ممثل موجود في العالم العربي، وشايفة إنه أشطر من أحمد العوضي الذي هو ممثل جيد، لكن محمد رمضان حالة".

 

حالة محمد رمضان في شوارع العرب

وتابعت الفنانة: "آخر مسلسل لمحمد رمضان أحدث حالة في كل شوارع الوطن العربي، وبالنسبة إلى الأغاني، فهو مؤدي وأجاد تمثيل دور المغني بشطارة، وأصبح نجما".

 

سعد لمجرد أم محمد رمضان؟

وحول تفضيلها الغناء مع سعد لمجرد على محمد رمضان، قالت: "سعد لمجرد فنان مطرب، ويمكنه غناء أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وعندما تحدثت عن المفاضلة بينهما، كان ذلك في الإطار الفني الغنائي الطربي، وأؤكد بأني أحب الفنان محمد رمضان جدا، وتابعت مسلسل جعفر العمدة".

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محمد رمضان الفنانة شذى حسون أحمد العوضي برنامج العرافة سعد لمجرد

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