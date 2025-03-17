الإثنين 17 مارس 2025
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إصابة أب وابنه في حادث دهس بجراج مركز تجاري بالإسكندرية

حادث دهس بالإسكندرية،
حادث دهس بالإسكندرية، فيتو


شهد أحد المراكز التجارية بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، حادث دهس لشخص ونجله صدمتهما سيارة تقودها فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، داخل جراج، وتم نقلهما 
للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بقيام فتاه بدهس شخص ونجله داخل جراج مركز تجاري شهير، مما تسبب في إصابتهما.

وحررت أسرة المصابين الأب وابنه محضرا برقم 5098 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، بعد أن أصيب الطفل البالغ من العمر 7 سنوات بجروح بالغة نتيجة الحادث، كما أصيب والده بكسور في القدم والكتف، وكشف مصدر أن حالة الابن غير مستقرة، وأنه يخضع للعلاج داخل المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث، أظهر أن الفتاة التي كانت تقود السيارة وأثناء دخولها للجراج، تصادف مرور أب وابنه، ورغم سير السيارة ببطء استعدادا لدخول الجراج، إلا أنها انطلقت بالسيارة بسرعة بالغة في مكان غير مخصص للسير بسرعة، ما ترتب عليه سحل الأب وابنه ودهسهما أسفل عجلات السيارة وأدي إلي إصابتهما.

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