الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"صرخت في المطعم"، شذى حسون تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا(فيديو)

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

شذى حسون، كشفت الفنانة شذى حسون، حقيقة خلافها مع الفنانة إليسا.

 

قصة خلاف شذى حسون مع إليسا

 

وقالت "حسون"، في حوارها  مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "ما حدث أنني كنت في مطعم كانت موجودة به، وقالت إليسا مين شذى بصوت عالي قدام الناس، وكان ذلك بالصراخ أمام الجميع".

 

سبب مشكلة شذى حسون مع إليسا

وتابعت شذى حسون: "أنا مصدومة من وقتها، وهذه الواقعة ترجع إلى 4 أو 5 سنوات، ولا أعرف من أين تأتون بهذه الأخبار، أنا أحب أغنياتها القديمة، لكنني لا أفضل رؤيتها، هي لا تحبني، فلماذا أحبها؟! أنا لا أحبها ولا أكرهها، معنديش كره لها".

رأي شذى حسون في أغاني إليسا

وواصلت: "أحب بعض أغنياتها، ولا أعرف شخصيتها، وهي ليست صديقتي، وأحيانا تحدث بعض الخلافات، وقد تكون عبرت عن شخصية مختلفة عن شخصيتها الحقيقية، بعض الناس يسهل استفزازهم، وأتصور أن إليسا من هذا النوع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شذي حسون الفنانة شذى حسون إليسا الفنانة إليسا بسمة وهبة برنامج العرافة

مواد متعلقة

عقدة الرجالة، شذى حسون تكشف حقيقة تعرضها للخيانة وسر خلافها مع أحلام (فيديو)

بطولة ياسمين عبد العزيز، تتر مسلسل وتقابل حبيب بتوقيع إليسا

قلبي اختار، شذى حسون تغني باللهجة المصرية بتوقيع بتول عرفة

الأكثر قراءة

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

قبل الإفطار، انهيار منزل من طابقين في قنا

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

"محدش هيمشي زعلان"، لفتة إنسانية من محمد رمضان مع شباب بملعب كرة (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة التعدى على سائق بمدينة الفردوس

السعر الرسمى للدولار في البنوك المصرية مساء اليوم (آخر تحديث)

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

المجددون.. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل

أسباب انتصار المسلمين يوم بدر رغم قلة عددهم وعدتهم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية