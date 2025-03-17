"صرخت في المطعم"، شذى حسون تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا(فيديو)

شذى حسون، كشفت الفنانة شذى حسون، حقيقة خلافها مع الفنانة إليسا.

قصة خلاف شذى حسون مع إليسا

وقالت "حسون"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "ما حدث أنني كنت في مطعم كانت موجودة به، وقالت إليسا مين شذى بصوت عالي قدام الناس، وكان ذلك بالصراخ أمام الجميع".

سبب مشكلة شذى حسون مع إليسا

وتابعت شذى حسون: "أنا مصدومة من وقتها، وهذه الواقعة ترجع إلى 4 أو 5 سنوات، ولا أعرف من أين تأتون بهذه الأخبار، أنا أحب أغنياتها القديمة، لكنني لا أفضل رؤيتها، هي لا تحبني، فلماذا أحبها؟! أنا لا أحبها ولا أكرهها، معنديش كره لها".

رأي شذى حسون في أغاني إليسا

وواصلت: "أحب بعض أغنياتها، ولا أعرف شخصيتها، وهي ليست صديقتي، وأحيانا تحدث بعض الخلافات، وقد تكون عبرت عن شخصية مختلفة عن شخصيتها الحقيقية، بعض الناس يسهل استفزازهم، وأتصور أن إليسا من هذا النوع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.