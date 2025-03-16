عقدة الرجالة، شذى حسون تكشف حقيقة تعرضها للخيانة وسر خلافها مع أحلام (فيديو)

علقت الفنانة شذى حسون، على هجومها على الرجال، وهل ما إذا كانت مصابة بعقدة تجاههم، وبخاصة أنها صرحت بأن "الرجالة ملهمش أمان".

شذى حسون: لست مصابة بعقدة من الرجال

وقالت "حسون"، في حوارها مع بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لست مصابة بعقدة من الرجال، وقلت هذا التصريح، ولكن في وضع معين وفترة معينة وتجربة معينة، ليست بالضرورة أن تكون تجربتي، ولكن صديقاتي كلهن متزوجات، وكل واحدة مرت بتجربة".

وتابعت الفنانة: "وبالتالي، فأنا لا أكره الرجل، ولا مشكلة لدي تجاههم، لكنني أخاف من الرجال، وعندي مشكلة ثقة في الرجل، وذلك لأسباب شخصية تتعلق بمن هم قريبين مني من السيدات وتجاربهن".



شذى حسون: لم أتعرض للخيانة.. وخطيبي تزوج بعد انفصالنا بـ5 أشهر

وقالت الفنانة شذى حسون، إنّها لم تتعرض للخيانة أبدا، موضحةً: "أنا مش بتخان أبدا، ولكن قبل ستار أكاديمي كنت مخطوبة، وكنا منفصلين في فترة، وفي هذه الفترة قررت المشاركة في البرنامج حتى أنجح وأنسى".

وأضافت: "لما نجحت في البرنامج، شعرت باستياء معين له، فاتصلت به وكان سعيدا بنجاحي وهنأني، ولما سألته عن أخباره قال لي إنه تزوج، فبكيت".

وتابعت الفنانة: "تزوج بعد انفصالنا بنحو 5 أشهر، وكنت سعيدة بنجاحي في ستار أكاديمي، ولم يكن أحد سعيدا مثلي، فلما قال لي إنه تزوج، وبعد ذلك علمت بمن تزوج وعندها اعتبرتها خيانة، لأنه تزوج الشخصية التي كنت أشك بأنها سبب شجارنا، وبعد ذلك، انفصل عن زوجته".

شذى حسون: الخلافات بيني وأحلام "ماض وانتهى"

ولفتت شذى حسون، إلي أن الأزمات بينها والمطربة الإماراتية أحلام حدثت منذ سنوات، مواصلة: "كل يوم الواحد بيكبر بيتعلم حاجات جديدة وبيركز أكتر ويعرف حياته، ويستوعب رد فعل الناس ويحاول أن تكون ردود أفعاله أقل في العصبية".

وأضافت: "معنديش تواصل معاها النهاردة، وعاملين فولو لبعض في تويتر، وهنأتها على ألبومها العراقي".

وتابعت الفنانة: "أحترم أحلام وأتمنى التوفيق والنجاح لها، وأي أزمة حدثت بيننا أصبحت من الماضي وانتهت، والله يوفق الجميع".

شذى حسون: أحلام قالت عني كلام يودي ورا الشمس.. واتصالحنا بس في حاجة انكسرت بيننا

وأشارت:"وسطاء صالحوا بينها والمطربة أحلام الإماراتية، بعد أزمة مهرجان الموازين، إذ رفضت أحلام تصريحاتها بأنها جعلتها تشارك في المهرجان، موضحةً: "تقابلنا بالصدفة بعدها في مطعم ببيروت، وكنت أشبه عليها، لأنني لم أتوقع أن أجدها هناك، وجت خبطت على كتفي وسلمنا على بعض.. ومعنديش ناحيتها أي مشكلة".

وأضافت: "اتصالحنا بس في حاجة انكسرت أكيد، ولكني أحترمها، وأكيد أنني لم أنسى أنه كان هناك صداقة بيننا".

وتابعت الفنانة: "هي صاحبة فضل عليّ؟ لا يوجد أحد فضله عليّ، فقد حصلت على لقب بطلة ستار اكاديمي بـ17 مليون صوت، والكل في الوطن العربي كان يريد أن يسمعني".

وأكدت: "أحلام قالت إنني لست نجمة، وأقول إن كل شخص من حقه أن يقول رأيه، ولكن كل شخص نجم في مكانه، ولدي تقدير كبير لها كفنانة ونجمة، ولكنها قالت عني كلاما يودي ورا الشمس".

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