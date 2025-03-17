المتحف المصري بالتحرير يعرض التفاصيل الكاملة حول قصة سنوحي، تعرف عليها

عرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية تحكي قصة سنوحي، والتي تعد مصدرا هاما لفهم الحياة والعادات في مصر القديمة في تلك الفترة، حيث تم العثور على عدة نسخ من القصة، منها نسخة مكتوبة بالخط الهيراطيقي على شقفة من الحجر الجيري.

تفاصيل قصة سنوحي بالمتحف المصري بالتحرير

وتُعد قصة سنوحي أو سنوهي واحدة من أروع الأعمال الأدبية التي وصلتنا من مصر القديمة، وتدور أحداثها حول شخصية عاشت في عهد الأسرة الثانية عشرة (حوالي 1985-1650 قبل الميلاد).

وتبدأ القصة بهروب سنوحي، أحد رجال القصر الملكي، إلى بلاد الشام بعد وفاة الملك أمنمحات الأول، دون أن يذكر أسبابًا واضحة لهذا الهروب، وبعد سنوات من الغربة، أراد الرجوع إلى وطنة فكتب رسائل إلى الملك سنوسرت الأول يطلب فيها العفو والعودة استجاب الملك لطلبه، وعاد سنوحي إلى مصر حيث استعاد مكانته في القصر، سجل سنوحي تفاصيل رحلته ومشاعره بأسلوب أدبي رفيع، تاركًا لنا وثيقة تاريخية وأدبية فريدة.

فتح باب الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير



ويفتح المتحف المصري بالتحرير أبوابه للزائرين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر تمام الثالثة مساءً.



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