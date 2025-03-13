الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بذكرى العاشر من رمضان بعرض نقش فريد للملك رمسيس الثاني

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

عرض المتحف المصري بالتحرير جزءا من نقش يمثل الملك رمسيس الثاني يقدم الأعداء للإله آمون رع، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، حيث يعرض النقش بجوار لوحة مرنبتاح وقد تمت أعمال الصيانة الدورية له لتجهيزه للعرض تحت إشراف قسم ترميم وصيانة الآثار بالمتحف.

احتفالات المتحف المصري بالتحرير بذكري العاشر من رمضان 

ويصور هذا النقش الملك رمسيس الثاني على يسار الناظر، مرتديا النقبة الملكية والتاج الأزرق الخاص بالحروب مزينا بالصل الملكي المقدس، ممسكًا بمقمعته في يده اليمنى، وفي يده اليسرى يمسك بشعور رؤوس مجموعة من الأسرى شارعا في ضربهم. 

ونظرا لسوء حال النقش لم يستدل على الأسرى، وإن كانوا في الأغلب من النوبيين والليبيين والسوريين.

كما يصور النقش الملك يقف على يسار الناظر الإله آمون رع مرتديا تاج الريشتين ممسكًا بسيف معقوف (الخبيش)، ويرجع لعصر الملك رمسيس الثاني.

فتح باب الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير 

ويفتح المتحف المصري بالتحرير أبوابه للزائرين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر تمام الثالثة مساءً.

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