مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17، ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في ورطة

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب حول تطور العلاقة بين ليل وفارس، حيث بدأت مشاعر الحب تظهر بينهما رغم محاولتهما مقاومتها.

حتى بعد عودتهما من الملاهي، ظل كل منهما يفكر في الآخر ويستعيد ذكريات اليوم، في الوقت نفسه، قرر رجل الأمن الذي أرسله يوسف لمرافقة ليل أن يحكي له بعض التفاصيل عن اليوم الذي قضته مع فارس وأطفاله.

وفي اليوم التالي، جاء فارس إلى منزل ليل وأخبرها بأن يتقابلا في الجيم، ووعدها بأنه سيكون دائمًا إلى جانبها، كما أخبرها بأن شقيقتها عادت إلى العمل معه، موضحًا أن عودتها كانت مرتبطة بكرامته، حيث كان لا بد لها من العودة معه عند استقالته ثم عودته إلى الشركة.

في تطور آخر، قررت إجلال إرسال رسالة إلى ليل تحذرها فيها من البقاء بالقرب من فارس، واتهمتها هي وأختها بمحاولة الإيقاع به، وعلى هامش الحلقة، اعترف خالد لرقية بحبه لها، لكنه يفضل كتمانه داخله، وعندما سمعت شقيقتها كاريمان بالأمر، أخبرتها أن استمعت إلى الاعتراف، كما كشفت لشقيقتها عن رغبتها في معرفة طبيعة عملها ومع ذلك، لم تفصح رقية عن أي معلومات مفيدة.

حالة غضب شديد بسبب رسالة إجلال

في سياق آخر، كشفت زينة، مساعدة يوسف، له أن هناك شخصا في إيطاليا حذرها من رقية، بعد أن وجد اسمها في قائمة المتابعين على إنستجرام، لكنه لم ير في الأمر شيئًا غير طبيعي، معتبرًا أن رقية امرأة قوية وقادرة على مواجهة خصومها، وربما يكون من بين أعدائها من يحاول تشويه سمعتها.

أما ليل، فقد ذهبت إلى الجيم وهي في حالة غضب شديد بسبب رسالة إجلال، وقررت الابتعاد عن فارس ولم تمنحه فرصة للحديث وهما في الجيم، وعندما انتهى فارس من التمرين في الجيم، وجد ليل جالسة مع مالك المكان في حديث ودي، مما أشعره بالغيرة، وحينما طلب منها التحدث معها أحرجته.

وفي المساء، توجه إلى منزلها ليعاتبها بطريقة غير مباشرة، وأثناء حديثهما الودي فجأة لمحت ليل يوسف يأتي من بعيد، فاضطرت ليل إلى إدخال فارس إلى المنزل خوفًا من رؤيته.

وفي نفس اللحظة، عادت رقية بعد حديثها مع إجلال، وسألت عن يوسف، ثم لحقت به عندما سألت عليه واكتشفت أنه متجهًا نحو منزل ليل، حيث كان يحاول الدخول، أما ليل، فكانت خائفة من وقوع مشكلة كبيرة، خاصة أن فارس كان مختبئًا داخل المنزل، مما جعلها تحاول إخفاء الأمر بأي طريقة حتى لا تتسبب في ورطة كبرى وفي ظل إصرار يوسف على الدخول.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

عرضت منذ قليل الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “وتقابل حبيب”، وخلالها لم يتحمل يوسف معرفته بخيانة زوجته الثانية، رقية العسكري، فقرر إخبار والدته وعرض عليها الفيديو الذي يثبت خيانتها.

ظهرت علامات الصدمة على والدته، لكنها نصحته بالتحلي بالصبر والتأني قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن يوسف لم يستطع الصبر، فواجه رقية بالحقيقة واتهمها بالكذب، قائلًا إنها لم تخبره بشأن رحلتها إلى روما، وقلبت رقية الطاولة عليه واتهمته بأنه كان يراقبها، مؤكدة أنه سيحاسب على ما فعله، ثم غادرت المنزل غاضبة.

في المقابل، وبخته والدته، موضحة أنه كان عليه التريث والتأكد من الأمر قبل المواجهة، على الجانب الآخر، استمع حازم إلى حديث والدته وسخر من محاولتها التدخل لصالح شقيقه الأكبر ومحاولتها إقناعه بتحمل الخيانة من أجل مصالح العائلة.

أما فارس، فقد كان في الجونة برفقة كريمان، وهناك اتصل بليل للاطمئنان عليها، وعند عودته، اجتمع بوالده الذي طلب منه العودة إلى العمل مجددًا، ووافق فارس على جميع شروط والده، وكان أبرزها أن تصبح فرح، شقيقة ليا، مديرة مكتبه، ثم عاد إلى الشركة منتصرًا وهي إلى جواره.

في وقت لاحق، اصطحبت ليل بناتها إلى الملاهي، وحرصت على اصطحاب آدم، ابن فارس، معها، وأثناء اللعب، شعر بالخوف من أول لعبة، فطلب حضور والده، وحضر فارس سريعًا وانضم إليهم، وقضوا وقتًا ممتعًا معًا، حيث بدأت مشاعر الإعجاب تظهر بوضوح بينه وبين ليل.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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