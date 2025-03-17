محافظ المنوفية يشهد حفل الإفطار السنوي لأيتام مؤسسات الهلال الأحمر وذوي الهمم

شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حفل الإفطار السنوي الجماعي لأيتام مؤسسات الهلال الأحمر، لإدخال السرور ورسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية.

جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس مصطفى بسيوني نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر طارق أبو حطب رئيس حي غرب والمهندس أسامة مدكور والمهندس أحمد الصاوي أعضاء جمعية الهلال الأحمر، عبد الله عياد مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي.

محافظ المنوفية يوزع العيدية على ذوى الهمم والأيتام



وفي لفتة طيبة، حرص محافظ المنوفية على تناول وجبات الإفطار وسط أبنائه الأيتام، وكذا عدد من ذوي الهمم ضعاف السمع بإدارة التربية الخاصة وأسرهم، وذلك عقب لقائه بهم اليوم ودعوته لهم خلال تسليمهم أجهزة من المعينات السمعية والبصرية بديوان عام المحافظة، وأهداهم العيدية لإدخال الفرحة في نفوسهم، كما قام بتبادل الحديث معهم في أجواء تسودها الود والمحبة للاطمئنان علي جودة الخدمات المقدمة لهم في دور الرعاية التي ينتمون إليها والتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي، مؤكدًا دعمه الكامل والتواصل الدائم والمباشر لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة لهم.



فيما أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل ومؤكدًا علي ان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدًا في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع، مقدمًا الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل مشيرًا إلي أن كفالة اليتيم يتسع معناها ليشمل احتضانهم وتعليمهم والاهتمام بصحتهم والعمل علي إعدادهم نفسيًا وتربويًا لمواجهة المستقبل.



هذا وقد قدم أبناء ومجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية بورتريه للمحافظ، تقديرًا علي مجهوداته المبذولة، وتقديم يد العون والمساعدة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأكثر احتياجا تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.