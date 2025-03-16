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ثقافة وفنون

محمد رمضان يشترط هذا الأمر قبل أن يهدى 100 ألف جنيه لشخصين "فيديو"

محمد رمضان مدفع رمضان،
محمد رمضان مدفع رمضان، فيتو

اشترط الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، في الشخص الفائز بجائزة الـ 100 ألف جنيه، أن يكون من مستمعي أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.

 

شرط أغاني أم كلثوم 

وأعلن محمد رمضان، أن أول شخص سيقابله يعرف 5 أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم سيفوز بجائزة مدفع رمضان وقيمتها 100 ألف جنيه.

واحتاج محمد رمضان المرور بين أكثر من شخص يعرف أغاني كوكب الشرق، حتى عثر على شخصين من مستمعي أم كلثوم.

فوز شخصين بجائزة مدفع رمضان 100 ألف جنيه

وتقاسم شخصين جائزة مدفع رمضان، بقيمة 100 ألف جنيه بعدما نجحا في الإجابة على سؤال محمد رمضان "اذكر 5 أغاني لأم كلثوم".

 

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ام كلثوم كوكب الشرق محمد رمضان الفنان محمد رمضان مدفع رمضان

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