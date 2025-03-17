الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

قرار جديد من النيابة فى واقعة التعدى على سائق بمدينة الفردوس

مشاجرة الفردوس
مشاجرة الفردوس

 قررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل متهم في واقعة التعدي على سائق بمدينة  الفردوس بكفالة ماليه قدرها 10 آلاف جنيه.

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اندلاع مشاجرة في مدينة الفردوس بالجيزة

 وقرر قاضى المعارضات، تجديد حبس المتهم الرئيسى في واقعة التعدي على سائق ميكروباص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب مشاجرة بينهما إثر تصادم سيارتين، ما أدى لوقوع تلفيات بالسيارة الميكروباص بكمبوند الفردوس بمنطقة أكتوبر.

وكان محامي المتهم الذي هشم سيارة السائق كشف تفاصيل الحادث، بأن المجني عليه رفض التنازل عن القضية طالبا مبلغ مليون جنيه مقابل التصالح.

وأضاف محامي المتهم أن تلفيات السيارة تتكلف حوالي ٨٠ ألف جنيه إلا أنه يرفض التنازل إلا بالحصول على مبلغ مليون جنيه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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