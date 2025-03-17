الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"جبران" يناقش مع رئيس "التأمين الصحي" جهود مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

 استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، ود. وهبة الزوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، وذلك للتباحث في بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

استمع الوزير إلى آخر المُستجدات بشأن تنفيذ خطة التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تكثيف الجهود الميدانية، بالإستمرار في متابعة عمليات الكشف الدوري على الأمراض المزمنة للعاملين في مواقع العمل، واستهداف المناطق الصناعية كثيفة العِمالة كمرحلة أولى.

وبحث الجانبان تفعيل  التنسيق بين " الوزارة"، و"الهيئة"،لدراسة المسائل الفنية المتعلقة بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يشمل كافة الأطراف المعنية والعمل على  شمول العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات "الوزارة"، بخدمات التأمين الصحي،الخاصة بإجراء العمليات الجراحية،بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزارة العمل، والشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للتأمين الصحي الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة العمالة غير المنتظمة هيئة التأمين الصحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى رعاية العمالة غير المنتظمة وزير العمل محمد جبران وزارة العمل

مواد متعلقة

العمالة غير المنتظمة تطالب وزارة العمل صرف منحة شهر رمضان المبارك

تشكيل لجنة لمتابعة وتطوير العمل بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية

وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل: إحالة موظف تلقى أموالًا من مواطن إلى النيابة

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية