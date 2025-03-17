"جبران" يناقش مع رئيس "التأمين الصحي" جهود مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، ود. وهبة الزوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، وذلك للتباحث في بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

استمع الوزير إلى آخر المُستجدات بشأن تنفيذ خطة التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تكثيف الجهود الميدانية، بالإستمرار في متابعة عمليات الكشف الدوري على الأمراض المزمنة للعاملين في مواقع العمل، واستهداف المناطق الصناعية كثيفة العِمالة كمرحلة أولى.

وبحث الجانبان تفعيل التنسيق بين " الوزارة"، و"الهيئة"،لدراسة المسائل الفنية المتعلقة بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يشمل كافة الأطراف المعنية والعمل على شمول العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات "الوزارة"، بخدمات التأمين الصحي،الخاصة بإجراء العمليات الجراحية،بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزارة العمل، والشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.

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