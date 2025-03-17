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أخبار مصر

قرار حكومي بشأن 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج، لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

 

وبحسب بيان تفصيلي، فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف، هي: شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "411" شركات، وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات، وشركة "سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "1261" شركات، وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات، وشركة "اير باص"، ترخيص رقم "1177" شركات.

وأشار البيان إلى إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"، ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003.

 

وأوضح الوزير أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة  على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة. 

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