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الفراخ البيضاء تسجل 105 جنيهات، ارتفاع بأسعار الدواجن بالبحيرة (فيديو)

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم بالبحيرة، فيتو

 ننشر أسعار الدواجن بالأسواق  بـ محافطة البحيرة  اليوم الإثنين، وحسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعًا ملحوظا في بعض الأنواع  خلال شهر رمضان المبارك.


 ويسجل كيلو الفراخ البيضاء متوسط سعر 105 جنيهات، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 85 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 130 جنيهًا للكيلو الواحد.


 

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 115 للكيلو الواحد والرومي الاسمر160 جنيها والأبيض130 للكيلو الواحد والبط السوداني 140 جنيها والبط الفرنساوي 110 جنيهًا والبط المولار 125 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 135 جنيهات، وسجلت ايضا الأرانب 135 جنية وكيلو البانية بسعر230 وأجنحة الدواجن بسعر 50 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 180 جنيه.


 

وأكد وليد حجازي مالك أحد  محال الدواجن بالمحافظة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع وارتفاع في الآخر، لافتا إلى أن ارتفاع  الأسعار بالفترة الحالية يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

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