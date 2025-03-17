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بيطري قنا يشن حملات مكثفة لضمان سلامة الدواجن وخلوها من الأمراض

بيطري قنا يشن حملات
بيطري قنا يشن حملات مكثفة لضمان سلامة الدواجن

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا عن تنفيذ حملات مكثفة لسحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن بجميع المراكز الإدارية التسعة بالمحافظة، وذلك بهدف التأكد من خلوها من الأمراض، وخاصة إنفلونزا الطيور.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة الثروة الداجنة وضمان سلامة المنتجات الغذائية للمستهلكين.
 

خطة المديرية للرقابة على المزارع
 

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المديرية للرقابة على المزارع، حيث يتم إرسال العينات إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من عدم وجود أي إصابات.

 وأشار إلى أن محافظة قنا احتلت المركز الخامس على مستوى الجمهورية في نتائج عينات السحب، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان جودة المنتج الداجني.

وشدد "يوسف" على أهمية التزام المربين بطرق التربية السليمة، سواء في المزارع أو التربية المنزلية، مع ضرورة تحصين الدواجن باللقاحات اللازمة لحمايتها من الأمراض.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع الأطباء البيطريين وإدارة الدواجن بالمحافظة، لما يبذلونه من جهود كبيرة في متابعة المزارع والتواصل المستمر مع أصحابها لضمان تطبيق معايير السلامة البيطرية.
 

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