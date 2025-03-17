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أخبار مصر

صرف منحة رمضان بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة خلال ساعات

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن موعد صرف منحة شهر رمضان بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة، التى تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث يتوقع صرفها خلال ساعات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها  في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن عدد ابناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ  5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة  وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.

أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.

وكانت “ فيتو ” نشرت أن مستحقي معاش تكافل وكرامة فوجئوا بعدم إدراج المنحة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة خلال شهر رمضان، الأمر جعل الجميع يتساءل عن موعد صرف منحة رمضان والتي تبلغ 300 جنيه بعدما تم التواصل مع المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي وسؤاله عن موعد صرف منحة شهر رمضان لم يقم بالرد.

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