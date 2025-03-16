مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

فوجئ مستحقي معاش تكافل وكرامة بعدم إدراج المنحة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة خلال شهر رمضان، الأمر جعل الجميع يتساءل عن موعد صرف منحة رمضان والتي تبلغ 300 جنيه.

وبالتواصل مع المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي وسؤاله عن موعد صرف منحة شهر رمضان لم يقم بالرد.

ومن المتوقع أن يتم صرف منحة شهر رمضان البالغة 300 جنية لمستحقي معاش تكافل وكرامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.

وكان برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بدأ عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات على إطلاقه.

ويتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

واستعرض أحمد كجوك والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

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