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محافظات

البوري يسجل 180 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الإثنين بالبحيرة (فيديو وصور)

اسعار الأسماك اليوم
اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو

 ننشر أسعار الأسماك بالأسواق  بـمحافظة البحيرة اليوم الإثنين، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا في بعض الأنواع واستقرار في الأخر.

اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

 وشهد سوق السمك ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية من شهر رمضان من إقبال متوسط من المواطنين على الأسماك وخاصة من النوع البلطي والبوري، وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.    

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي  من 80 إلى 90 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 140 إلى 180 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 100 إلى 120 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 100 إلى 400 جنيه وأحيانا يصل إلى 500 أو 700 جنيها للكيلو الواحد والمرجان يسجل 150 جنيها.
 

اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو

و سجل سمك البربوني سعر 200 جنيه للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 250 جنيه وسعر كيلو الكابوريا من 140 إلى 150 جنيها والسبيط 350 جنيهًا.

كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبير طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.

ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة  كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر  بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

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