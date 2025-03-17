لأول مرة أفريقيا، مصر تستضيف نهائيات الدوري العالمي للمصارعة الشاطئية

وافق الاتحاد الدولي للمصارعة على منح مصر حق تنظيم نهائيات الدوري العالمي للمصارعة الشاطئية بمشاركة عدد كبير من المنتخبات يمثلون مختلف القارات.

ومن المقرر أن تقام نهائيات الدوري العالمي للمصارعة الشاطئية يومي 18 و19 أكتوبر المقبل بالإسكندرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها القارة الأفريقية منافسات ونهائيات الدوري العالمي للمصارعة الشاطئية.

المصارعة، استقر مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، على الاكتفاء بالمعسكرات الداخلية لتجهيز منتخبي المصارعة الحرة والمصارعة النسائية، من أجل المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأفريقية للمصارعة في المغرب يوم 29 أبريل المقبل.

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