معدلات تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي الغربي

تفقد المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية في مشروع قرية سياحية كائنة بمنطقة سيدي حنيش، لمتابعة الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للموقع العام المعتمد والتراخيص.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ عددٍ من المنشآت السكنية بإجمالي ٧٥٠ رخصة بناء للمشروع بنسبة تنفيذ ٨٠% من المرحلة الأولى في مراحل مختلفة، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بالكامل zone A، بجانب تنفيذ نحو ٢٠ مبنى شاليهات فندقية بسعة نحو ١٢٠ وحدة فندقية في مراحل مختلفة من التنفيذ للمشروع.



وشدد رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي، على تنفيذ البرنامج الزمني المحدد للمشروع بشكل قاطع ومنتظم بأسرع وقت ممكن.



وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القري السياحية، ومسئولو الجهاز، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها بمارينا 8، والتي تضم 243 مبنى (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي 917، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للمشروع حوالى 35%.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم أيضا خلال الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع وانتظام سير العمل، مع التأكيد على الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وشدد رئيس الجهاز، على الشركات العاملة بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والهيئة العربية للتصنيع ورؤساء المصانع التابعة لها.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الأعمال مع وجود التكامل في تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى زيارته الأخيرة لمصنع المحركات التابع للهيئة وأنه يُعد واجهة مشرفة للصناعات المصرية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك دعمًا كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات، وعمليات الصيانة.

وتناول الاجتماع، موقف المشروعات الجارية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والمصانع التابعة لها، ضمن "حياة كريمة" ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحي، في عدد من القرى، بجانب مناقشة سبل دفع العمل حتى يتم الانتهاء من المشروعات وتشغيلها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين مجموعة العمل بوزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، والمتابعة الدورية، حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.