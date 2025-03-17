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استقبال دفعة جديدة اليوم، المستندات المطلوبة لتقنين أراضي توسعات العبور الجديدة

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

كشف جهاز مدينة العبور الجديدة عن استقبال دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الأمل التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من اليوم الإثنين 17 مارس حتى الأربعاء 19 مارس.

 

استكمال إجراءات توفيق الأوضاع

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد). 

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

 

وقائمة الأسماء كالتالي:

تابع المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير الطرق والمرافق والمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة برج العرب الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية للمسئولين.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم وجاري تنفيذ  عدة مشروعات مرافق في إطار فصل منظومة الصرف الآدمي عن الصرف الصناعي وتطوير البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة، كما يجري تنفيذ 209 عمارات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين"، بجانب تطوير وصيانة الطرق الرابطة بين الأحياء والميادين بالمدينة.

 

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة مواصلة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، وتقديم الدعم الكامل للانتهاء من المشروعات بالمواصفات القياسية، وبالجودة المطلوبة.

وتفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق البحث العلمي من ميدان كليوباترا حتى ميدان ليسيكو، والطريق الرئيسي الصناعي من ميدان ليسيكو حتى محطة الكهرباء بالحي السكني التاسع.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال طبقة الأسفلت الرابطة وأعمال طبقات الأساس للطريق، مؤكدًا  سرعة إنجاز الأعمال للبدء في أعمال التخطيط والعلامات الإرشادية للانتهاء من المشروع طبقًا للبرامج الزمنية والمواعيد المقررة، وسرعة التنسيق لطرح الامتياز الإعلاني لتلك المحاور على الشركات المتخصصة فور الانتهاء من المحاور الرئيسية لمدخل المدينة.

كما تابع المهندس السيد همام، أعمال تنفيذ 209 عمارات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والجاري تنفيذها بالحي التاسع، مشددًا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بجميع المواصفات ومعايير جودة الأعمال  والبرامج الزمنية للتنفيذ، وأنه لا مكان للشركات غير الملتزمة.

وفي سياق متصل، قام رئيس الجهاز بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة الثلاثية، ومتابعة مراحل التشغيل المختلفة بالمحطة، كما قام بمتابعة الأعمال الخاصة برافع ك 34 ضمن منظومة الصرف الصناعي بمحطة المعالجة الثنائية.

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المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى جهاز مدينة العبور الجديدة سكن لكل المصريين

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