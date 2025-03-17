كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن موعد الاستعلام الميداني لحاجزي شقق سكن كل المصريين 5.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على بدء الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المناطق السابق الإعلان عن جاهزية الوحدات بها، وهي "أبوتشت بلاد المال بحري، وأبوتشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنة (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة"، حيث لم يتم تطبيق نظام الأولويات بها، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة.

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