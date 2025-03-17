محافظ قنا يؤكد ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم

حرص الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على عقد لقاءات جماهيرية دورية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الحوار المباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات، وتأتي هذه اللقاءات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التفاعل المستمر مع المواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية وذلك في إطار جهود محافظة قنا لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم والعمل على حل مشكلاتهم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين القادمين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم بحث ومناقشة 80 طلبًا شملت مجالات الصحة، والتعليم، وتشغيل الشباب، والتضامن الاجتماعي، وتنظيم المواقف، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، واسترداد أملاك الدولة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على التعامل مع كل طلب بجدية، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والمشكلات ذات الطابع العاجل.

عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين

وفي هذا الإطار، شدد المحافظ على أهمية عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والاستماع إليهم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، مشددًا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين الجهات التنفيذية، وتبني حلول مبتكرة وعملية تتناسب مع احتياجات المواطنين، بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

واستكمالًا لجهود الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، تم حل عدد من المشكلات خلال اللقاء، فيما أُحيلت بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة، وذلك في إطار الحرص على تقديم حلول فعالة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.