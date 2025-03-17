الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دور المرأة في ترشيد الاستهلاك، ندوة بقرية فاو بحرى في قنا

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء والانبا أنطونيوس

نظمت كنيسة السيدة العذراء والانبا أنطونيوس، وجهاز شئون البيئة بقنا، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة، اليوم، ندوة للتوعية البيئية بعنوان دور المرأة في ترشيد الاستهلاك (الماء والطاقة والغذاء)، بمقر كنيسه السيده العذراء والانبا أنطونيوس بقريه فاو بحري  بحضور الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والاعلام  البيئي جهاز شئون البيئة فرع قنا،ونرمين رومانى ومنار متياس وانجي اسحاق خدام الكنيسة.

وأدار حوار الندوة نرمين روماني مقدما الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة بقنا في نشر الوعي البيئي موضحة للحضور الاستفادة من موضوع الندوة عن كيفية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والغذاء من خلال السلوكيات المنزلية.

وأكدت أن الندوة ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية للخدمات العامة والاجتماعية وتأتى ذلك تحت رعاية الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها ورعاية الأنبا يوليوس، وكهنة الكنيسة أبونا يواقيم وأبونا أبالي وأبونا لوقا وأبونا موسي

وحاضر بالندوة الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي جهاز شئون البيئة فرع تناول موضوع الندوة تعريف الترشيد وأهدافه ودور المرأة بالمنزل في التعامل مع الماء والطاقة والغذاء في سرد طرق ترشيد الماء والطاقة والغذاء من خلال الانشطه اليومية وتعريف ساعه الأرض والهدف منها موضحا أيضا دور المرأة كربة منزل والأم في غرس القيم النبيلة لدى أطفالها في ترشيد الاستهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسقفية الخدمات العامة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها الأنبا تكلا قنا قرية فاو بحري مطران دشنا

مواد متعلقة

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

محافظ قنا يفتتح مشروعات تنموية وخدمية بنجع حمادي

محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار، وبنك عالمي يحذر من تصاعد المعدن الأصفر

خبير جيولوجي يكشف كنز مصري في سيناء والصحراء الشرقية

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 17-3-2025

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

معارك وغزوات، فتح مصر وكيف امتلك المسلمون مفتاح الحصن الأكبر للروم؟

المزيد
الجريدة الرسمية