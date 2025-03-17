دور المرأة في ترشيد الاستهلاك، ندوة بقرية فاو بحرى في قنا

نظمت كنيسة السيدة العذراء والانبا أنطونيوس، وجهاز شئون البيئة بقنا، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة، اليوم، ندوة للتوعية البيئية بعنوان دور المرأة في ترشيد الاستهلاك (الماء والطاقة والغذاء)، بمقر كنيسه السيده العذراء والانبا أنطونيوس بقريه فاو بحري بحضور الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والاعلام البيئي جهاز شئون البيئة فرع قنا،ونرمين رومانى ومنار متياس وانجي اسحاق خدام الكنيسة.

وأدار حوار الندوة نرمين روماني مقدما الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة بقنا في نشر الوعي البيئي موضحة للحضور الاستفادة من موضوع الندوة عن كيفية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والغذاء من خلال السلوكيات المنزلية.

وأكدت أن الندوة ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية للخدمات العامة والاجتماعية وتأتى ذلك تحت رعاية الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها ورعاية الأنبا يوليوس، وكهنة الكنيسة أبونا يواقيم وأبونا أبالي وأبونا لوقا وأبونا موسي

وحاضر بالندوة الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي جهاز شئون البيئة فرع تناول موضوع الندوة تعريف الترشيد وأهدافه ودور المرأة بالمنزل في التعامل مع الماء والطاقة والغذاء في سرد طرق ترشيد الماء والطاقة والغذاء من خلال الانشطه اليومية وتعريف ساعه الأرض والهدف منها موضحا أيضا دور المرأة كربة منزل والأم في غرس القيم النبيلة لدى أطفالها في ترشيد الاستهلاك.

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