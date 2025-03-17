الإثنين 17 مارس 2025
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مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء بسبب كولدير مياه فى قنا

اسعاف
اسعاف

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الإثنين، صعقًا بالكهرباء في كولدير خلال لهوه في أحد شوارع قرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع تلميذ صعقًا بالكهرباء في كولدير داخل قرية بهجورة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أبوبكر.م، تلميذ في الصف الأول الإبتدائي صعقًا بالكهرباء في كولدير داخل قرية بهجورة مركز نجع حمادي، تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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